284 пьяных водителя остановлены на дорогах Свердловской области в праздники
Сегодня, 13:44ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие майские выходные, с 9 по 12 мая, сотрудники ГИБДД на территории Свердловской области выявили 284 пьяных водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Из 284 нетрезвых водителей повторно данное правонарушение совершили 29 человек. 176 человек находились за рулем без водительских прав, 22 водителя были лишены водительских прав ранее.
Помимо этого, в выходные полицейским пришлось несколько раз участвовать в погоне за водителями, отказавшимися от остановки по требованию сотрудников ГИБДД. В ходе погонь применялась блокировка уходящего транспортного средства патрульными машинами.
Автомобилистам грозят административные штрафы, административный арест, уголовная ответственность.
В минувшие праздничные выходные, с 1 по 5 мая, в Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили 288 пьяных автомобилистов. В Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая ПДД нарушили более 500 горожан.
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