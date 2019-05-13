284 пьяных водителя остановлены на дорогах Свердловской области в праздники

Из 284 нетрезвых водителей повторно данное правонарушение совершили 29 человек. 176 человек находились за рулем без водительских прав, 22 водителя были лишены водительских прав ранее.

Помимо этого, в выходные полицейским пришлось несколько раз участвовать в погоне за водителями, отказавшимися от остановки по требованию сотрудников ГИБДД. В ходе погонь применялась блокировка уходящего транспортного средства патрульными машинами.

Автомобилистам грозят административные штрафы, административный арест, уголовная ответственность.