Кольцово в Екатеринбурге вошел в топ-100 лучших аэропортов мира
Сегодня, 15:09ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге вошел в сотню лучших авиаузлов мира по версии компании AirHelp.
Сюжеты: Екатеринбург
При составлении рейтинга основными показателями были пунктуальность, количество кафе и ресторанов, разнообразие магазинов и качество обслуживания пассажиров. Кольцово занял 94 строчку рейтинга, получив оценку 7,22 по 10-бальной шкале. Первое место рейтинга занял аэропорт Хамад, находящийся в Катаре.
Ранее екатеринбургский аэропорт получил премию World Airport Awards 2019, как лучший авиаузел в России и странах СНГ. Бизнес-зал «Топаз» в Кольцово признан самым лучшим по версии Sky Travel Awards.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей