Стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет на 4 рубля с 15 мая

С 15 мая стоимость поездки составит 32 рубля вместо 28 рублей. Деньги, полученные от повышения тарифов, направят на обновление большого количества составов - к 2020 году планируется обновить 54 вагона метро. Увеличение тарифа на 4 рубля позволит покрыть расходы на обновление в течение 9 лет. Данной информацией поделился директор екатеринбургской подземки Андрей Панаиотиди.

Также Панаиотиди рассказал о себестоимости одной поездки в метро в 2018 году. Она составила 29,4 рубля, а средняя стоимость поездки на одного пассажира составила 24,15 рублей.