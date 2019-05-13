Стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет на 4 рубля с 15 мая
Вчера, 23:46ТранспортФото: екатеринбург.рф
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Руководство подземки свердловской столицы 13 мая рассказало про повышение стоимости проезда, а также раскрыло себестоимость поездки в метро в 2018 году, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
С 15 мая стоимость поездки составит 32 рубля вместо 28 рублей. Деньги, полученные от повышения тарифов, направят на обновление большого количества составов - к 2020 году планируется обновить 54 вагона метро. Увеличение тарифа на 4 рубля позволит покрыть расходы на обновление в течение 9 лет. Данной информацией поделился директор екатеринбургской подземки Андрей Панаиотиди.
Также Панаиотиди рассказал о себестоимости одной поездки в метро в 2018 году. Она составила 29,4 рубля, а средняя стоимость поездки на одного пассажира составила 24,15 рублей.
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