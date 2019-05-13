Участок улицы Носова в Нижнем Тагиле перекроют до 20 июня
Сегодня, 11:27ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле с 13 по 20 июня будет перекрыт участок улицы Носова от дома № 80 до улицы Штурмовая, 66, согласно постановлению администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участок дороги будет перекрыт в связи с работами по строительству газопровода, которые проводит АО «Газмонтаж». На дороге будут установлены предупреждающие знаки.
На период проведения работ водителям рекомендовано предусмотреть пути объезда.
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