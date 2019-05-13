Вылетевший из Москвы в Самару Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево
Еще один рейс самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис Flightradar.
Рейс направлялся из Москвы в Самару, однако лайнер развернули в обратную сторону в небе над городом Владимир. Время прибытия самолета в Самару было перенесено на полтора часа. В компании «Аэрофлот», как сообщает «Коммерсант», официальных комментариев касательно инцидента не предоставили.
После катастрофы в Шереметьево, где погиб 41 пассажир самолета Sukhoi Superjet 100, «Аэрофлот» отменил около 50 авиарейсов на лайнерах этого типа. Причины отмены не сообщаются.
Напомним, что расследованием трагедии в Шереметьево занимается СК РФ. Накануне следователи опровергли информацию о том, что эвакуации пассажиров из хвоста самолета могли помешать люди, забирающие ручную кладь. Среди возможных причин трагедии называют неблагоприятные погодные условия, недостаточную квалификацию пилотов и техническую неисправность самолета.