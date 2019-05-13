Вылетевший из Москвы в Самару Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево

Рейс направлялся из Москвы в Самару, однако лайнер развернули в обратную сторону в небе над городом Владимир. Время прибытия самолета в Самару было перенесено на полтора часа. В компании «Аэрофлот», как сообщает «Коммерсант», официальных комментариев касательно инцидента не предоставили.

После катастрофы в Шереметьево, где погиб 41 пассажир самолета Sukhoi Superjet 100, «Аэрофлот» отменил около 50 авиарейсов на лайнерах этого типа. Причины отмены не сообщаются.