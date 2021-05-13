На 13 запланированных дорогах начались работы в рамках нацпроекта БКАД в Тагиле

На 13 из 14 запланированных на 2021 год дорогах в Нижнем Тагиле ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы города Владислава Пинаева, на многих объектах работы осуществляются с опережением графиков. Подрядчикам стоит учитывать погодные условия на Урале и набирать объемы, рассказал мэр. На данный момент на улице Калинина, а также как на Ильича и Энтузиастов, подрядчики снимают старый асфальт и демонтируют, устанавливают бортовой камень. На улице Зари планируется отремонтировать дорогу протяженностью 1 800 метров, отметил заместитель директора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин. На улице Энтузиастов, где дорога имеет протяженность 2 247 метров, работы начнутся в конце июня. Предполагается, что дорога на улице Кушвинской станет первым объектом БКАД, который можно будет сдать в эксплуатацию уже в мае. Объект выполнен процентов на девяносто. Еще предстоит сделать благоустройство, провести диагностику и испытания материалов,рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков. Напомним, строители начали асфальтирование улицы Шевченко на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Она станет частью объездного пути через Северный поселок. Мост на улице Циолковского закрыли для движения транспорта 11 мая. Начат ремонт дороги на улице Ермака в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД

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