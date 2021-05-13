УСМ не вывесил схемы объезда перед закрытием моста на Циолковского в Тагиле

Мост был закрыт рано утром 12 мая.
Две схемы-транспаранта размером три на шесть метров уже висят с двух сторон на улице Циолковского,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Схемы будут вывешены в ближайшие дни, рассказал редакции TagilCity.ru директор УСМ Алексей Голященко.
В последний момент по просьбе администрации города немного изменилась схема проезда, и пришлось переделывать плакаты, отметил он.
Напомним, схемы объезда должны были быть вывешены в Нижнем Тагиле ночью 11 мая. Мост будет закрыт на реконструкцию до октября 2021 года. На сайте администрации опубликована схема объезда. После закрытия попасть на Тагилстрой можно двумя способами: через центр города и через Рудник им. III Интернационала. Движение организовано: