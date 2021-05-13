УСМ не вывесил схемы объезда перед закрытием моста на Циолковского в Тагиле

УСМ не вывесил схемы объезда перед закрытием моста на Циолковского в Тагиле
УСМ не вывесил схемы объезда перед закрытием моста на Циолковского в Тагиле
Сегодня, 14:14ТранспортФото: TagilCity.ru
«Уралстроймонтаж», подрядчик по реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, не вывесил схемы объезда перед закрытием путепровода.

Мост был закрыт рано утром 12 мая.

Две схемы-транспаранта размером три на шесть метров уже висят с двух сторон на улице Циолковского,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Схемы будут вывешены в ближайшие дни, рассказал редакции TagilCity.ru директор УСМ Алексей Голященко.

В последний момент по просьбе администрации города немного изменилась схема проезда, и пришлось переделывать плакаты, отметил он.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, схемы объезда должны были быть вывешены в Нижнем Тагиле ночью 11 мая. Мост будет закрыт на реконструкцию до октября 2021 года. На сайте администрации опубликована схема объезда. После закрытия попасть на Тагилстрой можно двумя способами: через центр города и через Рудник им. III Интернационала. Движение организовано:

  • по проспекту Мира;
  • улице Заводской;
  • улице Кушвинская;
  • улице Красногвардейская;
  • улице Кулибина;
  • улице Фестивальная;
  • улице Индустриальная;
  • Через микрорайон Рудник III Интернационала — по улицам Ермака, Жуковского, Береговая-Краснокаменская, Перова, Балакинская, Металлургов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пробкаобъездНижний ТагилМост на улице Циолковского
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