На участке от улицы Октябрьской революции до улицы Садовая в Нижнем Тагиле ограничат движение с 14 по 15 мая.

На один день будет перекрыта часть проспекта Строителей в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба администрации в Нижнем Тагиле. Закрытие произойдет с 14 по 15 мая. Движение автотранспорта перекроют на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Садовая. Причина - проведение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Движение возобновится в ночь с 15 на 16 мая. Если работы удастся завершить оперативнее, то движение откроют раньше. Напомним, что открытие улицы Товарный двор перенесено на месяц из-за обустройства ливневки. Сроки перенесли на 1 июня.

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