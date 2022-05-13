На один день будет перекрыта часть проспекта Строителей в Нижнем Тагиле

На один день будет перекрыта часть проспекта Строителей в Нижнем Тагиле
На один день будет перекрыта часть проспекта Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:49ТранспортФото: pixabay.com
На участке от улицы Октябрьской революции до улицы Садовая в Нижнем Тагиле ограничат движение с 14 по 15 мая.

На один день будет перекрыта часть проспекта Строителей в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба администрации в Нижнем Тагиле. Закрытие произойдет с 14 по 15 мая.

Движение автотранспорта перекроют на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Садовая. Причина - проведение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения.

Движение возобновится в ночь с 15 на 16 мая. Если работы удастся завершить оперативнее, то движение откроют раньше.

Напомним, что открытие улицы Товарный двор перенесено на месяц из-за обустройства ливневки. Сроки перенесли на 1 июня.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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