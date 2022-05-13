Стала известна новая дата открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

С его слов, работы на мосту возобновили с 11 мая — теперь на улице Циолковского ежедневно трудятся около 30 рабочих. Для завершения первого этапа — реконструкции путепровода и подъездов к нему — строителям осталось проложить трамвайные пути, благоустроить тротуары, а также закончить формирование дорожной одежды.