Стала известна новая дата открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Согласно обновленному графику работ, завершение первого этапа реконструкции транспортной артерии на Тагилстрой запланировано на 30 июля, сообщил редакции TagilCity.ru гендиректор подрядной организации «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.
С его слов, работы на мосту возобновили с 11 мая — теперь на улице Циолковского ежедневно трудятся около 30 рабочих. Для завершения первого этапа — реконструкции путепровода и подъездов к нему — строителям осталось проложить трамвайные пути, благоустроить тротуары, а также закончить формирование дорожной одежды.
Ранее реконструкция была замедлена из-за согласования нового графика и пересмотра объемов финансирования.
Напомним, в ночь с 14 на 15 мая мост закроют для замены линии электроснабжения на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского.