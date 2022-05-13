Стала известна новая дата открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Стала известна новая дата открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Стала известна новая дата открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:55ТранспортФото: TagilCity.ru
Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле, по данным подрядной организации, запланировано на конец июля.

Согласно обновленному графику работ, завершение первого этапа реконструкции транспортной артерии на Тагилстрой запланировано на 30 июля, сообщил редакции TagilCity.ru гендиректор подрядной организации «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

С его слов, работы на мосту возобновили с 11 мая — теперь на улице Циолковского ежедневно трудятся около 30 рабочих. Для завершения первого этапа — реконструкции путепровода и подъездов к нему — строителям осталось проложить трамвайные пути, благоустроить тротуары, а также закончить формирование дорожной одежды.

Ранее реконструкция была замедлена из-за согласования нового графика и пересмотра объемов финансирования.

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая мост закроют для замены линии электроснабжения на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского.

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Материалы по теме:
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