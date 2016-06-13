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Общественники Нижнего Тагила обратились к Администрации города с просьбой отремонтировать перекресток В. Черепанова-Краснознаменная
Сюжеты:
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Общественники Нижнего Тагила обратились к Администрации города с просьбой отремонтировать перекресток В. Черепанова-Краснознаменная

13 июня 2016, 09:45Транспорт
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