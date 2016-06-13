Общественники Нижнего Тагила обратились к Администрации города с просьбой отремонтировать перекресток В. Черепанова-Краснознаменная

В 2016 году ремонт дорог добрался и до микрорайона ВМЗ, где по проекту будут отремонтированы дороги на улице Выйская и Верхняя Черепанова. На данный момент на ВМЗ вовсю работает дорожная техника. Однако пока работы на перекрестке улиц Верхняя Черепанова и Краснознаменная не запланированы. Этот участок дороги является популярным: по нему не только ведется въезд в сам микрорайон, но и проходит сразу несколько маршрутов общественного транспорта.