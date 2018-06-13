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РЖД включила в стоимость билетов питание и тапочки к ЧМ-2018 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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РЖД включила в стоимость билетов питание и тапочки к ЧМ-2018 (ФОТО)

13 июня, 12:50Транспорт
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