РЖД включила в стоимость билетов питание и тапочки к ЧМ-2018 (ФОТО)

Такая ценовая политика обусловлена приближающимся ЧМ-2018, сообщает газета «Новые Известия».

Так, проезд из Москвы в Орел раньше стоил 700 рублей, цена билета теперь – 1485 рублей.

В пути пассажиру дают контейнер, содержащий в себе бутылку воды, булочку, конфету, влажную салфетку и набор столовых приборов.

В кармане переднего сидения – фирменный пакет с символикой РЖД, в котором находятся салфетка и ложка для обуви, пара тапочек и маска на глаза.

Через час приносят горячий обед, но съесть успевают не все, так как время пути составляет 3 часа 40 минут.