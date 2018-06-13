РЖД включила в стоимость билетов питание и тапочки к ЧМ-2018 (ФОТО)
13 июня, 12:50Транспорт
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С 1 мая 2018 года для пассажиров скоростных «Экспрессов» в цену билетов включена страховка, из-за чего стоимость проездного документа возрастает на 100 рублей. Кроме того, в билет обязательно включено питание, за которое пассажиру придется заплатить 700 рублей.
Такая ценовая политика обусловлена приближающимся ЧМ-2018, сообщает газета «Новые Известия».
Так, проезд из Москвы в Орел раньше стоил 700 рублей, цена билета теперь – 1485 рублей.
В пути пассажиру дают контейнер, содержащий в себе бутылку воды, булочку, конфету, влажную салфетку и набор столовых приборов.
В кармане переднего сидения – фирменный пакет с символикой РЖД, в котором находятся салфетка и ложка для обуви, пара тапочек и маска на глаза.
Через час приносят горячий обед, но съесть успевают не все, так как время пути составляет 3 часа 40 минут.
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Фото: «Новые Известия»
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