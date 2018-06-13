Таблички с нецензурными словами появились на трассе под Нижним Тагилом (ФОТО)

Таблички информируют водителей о камерах, которые установлены в кустах. Некоторые автолюбители, считая, что камеры устанавливаются в кустах лишь для сбора штрафов, поддерживают инициативу установки табличек. По их словам, камеры ставят в кустах за горкой намеренно, чтобы водители не могли их заметить.

По сути, получается, что единственная цель установки камер — выписать как можно больше штрафов, а не профилактика говорит водитель Вячеслав.

Однако правозащитники утверждают, что перед нестационарными камерами предупреждающие знаки стоять не должны. Также незаконным является нанесение каких-либо надписей на дорогу. Специалисты предполагают, что установка подобных знаков носит скорее профилактический эффект, поскольку водители перед ними, скорее всего, снизят скорость, пишет Е1.

Фото: Павел Степанов