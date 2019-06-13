ГИБДД начнет применять новые тесты на алкоголь и наркотики
ГИБДД России вносит корректировки в механизм освидетельствования водителей, наряду с привычными методами появится новый тест, позволяющий определить наличие наркотиков по анализу слюны, сообщает «Коммерсант».
Сейчас основанием для прохождения медосвидетельствования являются: запах алкоголя, неустойчивость позы, несвязная речь, покраснение лица и поведение «несоответствующее обстановке». Наряду с ними предлагается ввести основание «показания приборов на наличие алкоголя и наркотических веществ».
При подозрении на алкогольное опьянение водителю будут предлагать подуть в прибор с индикатором-лампочкой, сделать это можно будет не покидая авто. Если устройство сигнализирует о наличии алкоголя, водителю предложат пройти полноценное освидетельствование. Для этого ему нужно будет подуть в алкометр, при этом будет произведена видеосъемка, данные запротоколированы, освидетельствование будет проводиться в присутствии понятых.
Для проверки наличия в организме автомобилиста наркотиков предлагается использовать прибор, определяющий наркотические вещества по слюне. В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей.