Госэкспертиза забраковала переоформление «временного» моста на Красноармейской

Напомним, мост на улице Красноармейской был построен в ноябре 2015 года на время возведения капитального моста на улице Фрунзе. Когда работы были окончены, дублёр решили оставить, но его переоформление затянулось на несколько лет. В апреле за отказ демонтировать мост на Красноармейской, который по документам всё ещё числится временным, Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал службу заказчика городского хозяйства на 50 тысяч рублей.

Сегодня Владимир Юрченко повторил, что речи о сносе моста быть не может. По его словам, чтобы отстоять важное для города строительное сооружение, мэрия заручилась поддержкой правительства Свердловской области.

Никаких разговоров о сносе моста не шло. Действительно, в тех документах он был временным. Чтобы уйти от этой проблемы, на совещаниях в правительстве Свердловской области с участием вице-губернатора мы приняли ряд документов, которые позволили нам малой кровью внести технические изменения. Было подготовлено письмо в Москву с участием госэкспертизы. Пока мы получили отрицательный ответ, но вопрос стоит не о сносе, а о приведении в соответствие тем требованиям, которые сегодня существуют. В настоящее время работа в этом направлении продолжается, есть договорённость с министерством, с правительством региона, которое нас поддерживает в этом вопросе,сказал чиновник.