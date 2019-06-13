Пассажиры рейса Уфа-Екатеринбург компании Utair остались без багажа

Как сообщает пассажир данного самолета, сначала рейс задержали, и некоторые вылетающие уже испытали дискомфорт, так как летели с пересадкой и боялись опоздать на следующий самолет. Прилетев в Екатеринбург, пассажиры не обнаружили свой багаж. Некоторым из них необходимо отправляться в другой город, как они смогут вернуть вещи — неизвестно. Багаж Utair обещала доставить сегодня в Кольцово.