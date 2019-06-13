Пассажиры рейса Уфа-Екатеринбург компании Utair остались без багажа
Сегодня, 10:20ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Авиакомпания по ошибке доставила багаж в Тюмень, вещи пассажирам обещают вернуть 13 июня, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает пассажир данного самолета, сначала рейс задержали, и некоторые вылетающие уже испытали дискомфорт, так как летели с пересадкой и боялись опоздать на следующий самолет. Прилетев в Екатеринбург, пассажиры не обнаружили свой багаж. Некоторым из них необходимо отправляться в другой город, как они смогут вернуть вещи — неизвестно. Багаж Utair обещала доставить сегодня в Кольцово.
В пресс-службе Кольцово корреспондентам Ура.ру подтвердили, что на рейсе UT-106 из Уфы багаж не прибыл, но сроки прибытия не уточнили.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево из-за неполадки вернулся самолет рейса Москва-Екатеринбург.
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