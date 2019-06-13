Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Сегодня, 07:48ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Самолет Embraer 190 был вынужден вернуться в аэропорт по причине неисправности датчиков подкрылок, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет направлялся из Москвы в Екатеринбург, уже в воздухе была обнаружена техническая неисправность. Посадка в Шереметьево прошла в штатном режиме.
10 июня задержали вылет рейса Екатеринбург-Москва из-за разлива технической жидкости на взлетной полосе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей