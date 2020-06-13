В Нижнем Тагиле с 15 июня закроется движение трамваев по проспекту Мира

Закрытие движения осуществляется в связи с ремонтом путепровода по проспекту Мира над улицей Серова. Предварительно, движение трамваев ограничат до 1 сентября. Трамваи не будут ходить на участке от улицы Циолковского до кольца «Приречный микрорайон».

С 15 по 1 сентября не будут работать маршруты № 2, 3, 4, 8. Движение трамваев организуется по временным маршрутам. Вагоны с маршрута № 8 перенаправят на маршрут № 1, с маршрута № 2 и 4 — на маршрут № 9, с третьего маршрута — на маршрут № 15П.