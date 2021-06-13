Ловить должников будет ГИБДД Нижнего Тагила с 14 по 18 июня

Ловить должников будет ГИБДД Нижнего Тагила с 14 по 18 июня
Ловить должников будет ГИБДД Нижнего Тагила с 14 по 18 июня
Сегодня, 20:09ТранспортФото: 1mediainvest.ru
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять тагильчан, уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушение ПДД.

В течение предстоящей рабочей недели в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе пройдет ОПМ «Должник», в ходе которого особое внимание будет уделено выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МУ Мвд России «Нижнетагильское».

В мероприятиях примут участие не только сотрудники ГИБДД, но службы судебных приставов.

Списки лиц, имеющих 2 и более задолженностей по оплате административных штрафов, переданы участковым уполномоченным полиции. В связи с этим сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые получили наказание в виде штрафа за совершение административных правонарушений, не ждать принудительных мер взыскания, а своевременно производить оплату административного штрафа.

В полиции напоминают, что за неуплату штрафа в срок, предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), которая предусматривает административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного ранее штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 часов.

В ведомстве отметили, что за пять месяцев 2021 года сотрудниками нижнетагильского ГИБДД было составлено 24,8 тысячи постановлений на общую почти 19,5 млн рублей. Из них оплачено гражданами 19,5 тысячи постановлений на сумму 14 млн рублей. В городскую службу судебных приставов направлено 5,6 тысячи постановлений на сумму 5,2 млн рублей. Взыскано 3,3 тысячи постановлений на сумму почти 3 млн рублей.

Всего сотрудниками Госавтоинспекци привлекли к ответственности 279 граждан и составили 510 административных материалов.

Сведения об имеющихся задолженностях, по своим административным штрафам за нарушение ПДД, вы можете узнать на официальном сайте «Госуслуги» и уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, 57А, кабинет 17, уточнили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, пьяных водителей, а также автомобилистов без прав и тех, кто нарушает правила перевозки пассажиров, ловят в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО в праздничные выходные.

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Нижний Тагил
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