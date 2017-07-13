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15 велосипедов угнаны за сезон в Нижнем Тагиле. Как предотвратить кражу байка? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 велосипедов угнаны за сезон в Нижнем Тагиле. Как предотвратить кражу байка? (ФОТО)

13 июля 2017, 18:25ТранспортЕкатерина Малых
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