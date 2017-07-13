15 велосипедов угнаны за сезон в Нижнем Тагиле. Как предотвратить кражу байка? (ФОТО)

Велосипеды стояли в коридоре на замках, но замки открыли. В полицию обратились сразу после обнаружения пропажи. Найти всё ещё не удалось рассказал владелец украденного велосипеда.

В полиции отметили, что кражи велосипедов не частое явление.

Однако за этот сезон в Ленинском районе было украдено 2 велосипеда и ещё 13 на Вагонке сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Распространённый летний транспорт пропадает не только у тагильчан-велосипедистов, но в прокатах.

В том году было украдено 4 велосипеда. При взятии велосипеда напрокат человек оставляет в залог денежную сумму или паспорт. Те, кто воруют, обычно оставляют поддельные. С тех, кто крадёт, оставляя настоящий, обычно и компенсации не получить, поскольку часто это алкоголики или наркоманы. Во всех таких случаях сразу же обращаемся в полицию и они ищут злоумышленников пояснили в одной из компаний по прокату спортивного инвентаря.

Специализированные ресурсы предупреждают, что нет замков на велосипеды, которые невозможно было бы вскрыть.

На данный момент не существует замков, которые нельзя сломать. Всё зависит от того, насколько сильно хотят получить ваш велосипед. Цепные замки перекусываются мощными болторезами, U-образные можно разбить, предварительно обработав жидким азотом рассказывает журнал о велосипедах.

Даже в том месте, где много видеокамер и на дверях стоят замки, имеет место человеческий фактор: соседи всегда могут впустить злодея, а камеры запечатлеть фигуру в бейсболке или капюшоне. Подъезд и офисное здание тоже не являются гарантией безопасности вашего двухколёсного транспорта. Иллюзия безопасности, легкодоступность байка и наглость вора – три условия, при которых ваш байк сменит владельца.

Даже если велосипед не такой дорогой, чтобы его специально выслеживать, это всё равно лёгкие деньги для воров. Обычно выслеживать и не приходится – к тому, кто ищет, информация стекается сама считают опытные веловипедисты.

GPS-маячки эффективны не более чем замки, тем более, что мест, где их можно спрятать на велосипеде не так много. Поэтому, возможно, имеет смысл позаботиться о том, чтобы Ваш байк не понадобилось искать.

Фото: Пропавшие из дома №22 на улице Юности велосипеды