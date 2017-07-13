Екатеринбуржец нашел угнанный 6 лет назад автомобиль и не может его себе вернуть (ФОТО)
13 июля 2017, 07:00Транспорт
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Житель Екатеринбурга самостоятельно занимается расследованием угона своего автомобиля. Кроссовер Honda CR-V был угнан от ТЦ «Дирижабль» в 2011 году.
Сюжеты: Екатеринбург
До 2014 года автовладелец не оставлял надежд найти пропажу, и вскоре обнаружил объявление о продаже похожей машины. Всё сходилось – и особенность в двигателе, и салон, и даты регистрации. За все годы она сменила восемь владельцев, многие из которых были перекупщиками.
В машине перебили номера и пустили на продажу. Один из автовладельцев был допрошен сотрудниками полиции. Однако на этом расследование кончилось, а сотрудник, занимавшийся делом, вообще уволился, пишет E1.ru.
Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В полиции сообщили, что доказательства, которые предоставил истинный хозяин Honda, не нашли подтверждения.
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Фото: E1.ru
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