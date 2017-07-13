Екатеринбуржец нашел угнанный 6 лет назад автомобиль и не может его себе вернуть (ФОТО)

До 2014 года автовладелец не оставлял надежд найти пропажу, и вскоре обнаружил объявление о продаже похожей машины. Всё сходилось – и особенность в двигателе, и салон, и даты регистрации. За все годы она сменила восемь владельцев, многие из которых были перекупщиками.