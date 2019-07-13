В Екатеринбурге полиция задержала подростка-угонщика

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Свердловской области 13 июля задержали подростка, который, как считает полиция, причастен к угону и порче автомобиля ВАЗ-2170, сообщают «Вечерние Ведомости». Правоохранительные органы считают, что это далеко не первое преступление, которое совершил задержанный.
Сюжеты: Екатеринбург
Угнанную машину обнаружили 12 июля возле Волчанского переулка в кювете. Она была полностью разбита и разграблена, неподалёку полицейские обнаружили нож, при помощи которого несовершеннолетние угонщики наносили повреждения. Отмечается, что они катались на автомобиле до момента, пока не закончилось топливо. После вытащили аккумулятор, столкнули машину в кювет и разбили её.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В полиции заявили, что задержанный причастен к другим угонам, но ранее старался скрывать улики и поджигал машины.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей