В Екатеринбурге полиция задержала подростка-угонщика

Угнанную машину обнаружили 12 июля возле Волчанского переулка в кювете. Она была полностью разбита и разграблена, неподалёку полицейские обнаружили нож, при помощи которого несовершеннолетние угонщики наносили повреждения. Отмечается, что они катались на автомобиле до момента, пока не закончилось топливо. После вытащили аккумулятор, столкнули машину в кювет и разбили её.