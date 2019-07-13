В Нижнем Тагиле автомобиль провалился в раскопанную траншею

На улице проводились ремонтные работы, раскопали траншею, там разместили трубы. Но, как уверяют жители, рабочие не огородили пространство вокруг раскопок. В результате один из водителей не успел среагировать и провалился передними колесами в овраг. Вытаскивать автомобиль пришлось при помощи буксира.

Трубы сначала отремонтировали, закопали, а потом опять всё раскопали! У нас же не могут сразу всё нормально сделать, всё через одно место! А потом вот нате тебе пожалуйста приехали! Сегодня конечно всё огородили как положено! А вчера не ага лямочки свои натянуть и ограждение поставить!рассказала в комментариях пользовательница Вера Павлова.