На давку в автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане

На давку в автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане
На давку в автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане
Сегодня, 16:14ТранспортФото: 1mediainvest.ru
На большое количество народа в автобусе до Евстюнихи от кинотеатра Урал по маршруту № 6 пожаловались жители Нижнего Тагила.

Дополнительный, второй, автобус на Евстюниху из Нижнего Тагила был снят с линии 28 июня. Тагильчане жалуются, что в салоне давка, а некоторые люди просто не влезают, и им приходится ждать следующий рейс.

Каждый год по маршруту Урал-Евстюниха ходил большой автобус. В этом году маленький, люди буквально висят друг на друге! В разгар пандемии, просто чудесно, какие тут санитарные нормы и социальная дистанция, только уехать! написала подписчица паблика «Типичный Тагильчанин» «Вконтакте».

Второй автобус был убран, возвращать его не планируется, рассказали редакции TagilCity.ru в компании-перевозчике «Союз-НТ».

Пассажиропоток до Евстюнихи небольшой, в день ездит не более 100 человек. Дополнительный автобус не требуется, пояснили в компании.

По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, заменить автобус марки «ПАЗ» на автобус большой вместимости на маршруте невозможно, так как в «Союз-НТ» их нет.

Для того, чтобы ввести дополнительную транспортную единицу на маршрут необходимо менять условия действующего контракта. В настоящее время проводятся консультации по данному вопросу, отметили в пресс-службе.

Напомним, в мае садоводы Нижнего Тагила уже жаловались на нехватку мест в единственном автобусе, который ходит до Евстюнихи. После этого был организован дополнительный автобус.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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