Автобус врезался в карету скорой помощи в центре Екатеринбурга

Днём 12 августа у БЦ «Высоцкий» автобус 070 маршрута врезался в карету скорой помощи. Судя по информации очевидцев и имеющимся снимкам с места происшествия, удар автобуса пришёлся в заднее правое крыло машины скорой помощи.