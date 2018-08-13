Автобус врезался в карету скорой помощи в центре Екатеринбурга

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У бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автобуса. В аварии никто не пострадал, информация от дорожной полиции по данному инциденту отсутствует.
Сюжеты: Екатеринбург
Днём 12 августа у БЦ «Высоцкий» автобус 070 маршрута врезался в карету скорой помощи. Судя по информации очевидцев и имеющимся снимкам с места происшествия, удар автобуса пришёлся в заднее правое крыло машины скорой помощи.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», в аварии никто не пострадал. Комментарии от дорожной полиции по данному инциденту отсутствуют.
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