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Автобус врезался в карету скорой помощи в центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобус врезался в карету скорой помощи в центре Екатеринбурга

Сегодня, 09:40Транспорт
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