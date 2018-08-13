Проектирование моста через Тагильский пруд входит в финальную стадию

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Проектирование моста через Тагильский пруд подходит к завершению.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
По словам временно исполняющего обязанности главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, проектирование моста входит в финальную стадию.
20 августа мы получаем конечный вариант. И обсуждаем его в правительстве. Еще раз сверяем полностью все пункты, после чего проект передается на экспертизу. Через два месяца мы получаем готовый проект на выходе, сообщил Владислав Пинаев.
Мостовой переход будет иметь клеверную развязку, выход на Свердловское шоссе. В перспективе планируется развитие Восточного объезда.
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Фото: «Тагил-ТВ»
Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд рублей. Мост возведут на деньги из средств областного и городского бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.
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