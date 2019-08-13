Администрация Нижнего Тагила выставила на аукцион внедорожник за 60 тысяч рублей

Как сообщили TagilCity.ru в мэрии, ранее внедорожник использовался управлением архитектуры, а в июле был принят в муниципальную казну для последующей реализации. Согласно документам, автомобиль 2007 года выпуска. Продать транспортное средство планируется с помощью аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества. Заявленный шаг аукциона составляет три тысячи рублей, а размер задатка для участия в торгах — 12 тысяч рублей.