Администрация Нижнего Тагила выставила на аукцион внедорожник за 60 тысяч рублей
Сегодня, 17:45ТранспортФото: drive2.ru
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Мэрия Нижнего Тагила продаёт китайский полноприводный внедорожник Landmark за 60 тысяч рублей. Соответствующее постановление появилось сегодня, 13 августа, на официальном сайте администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили TagilCity.ru в мэрии, ранее внедорожник использовался управлением архитектуры, а в июле был принят в муниципальную казну для последующей реализации. Согласно документам, автомобиль 2007 года выпуска. Продать транспортное средство планируется с помощью аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества. Заявленный шаг аукциона составляет три тысячи рублей, а размер задатка для участия в торгах — 12 тысяч рублей.
Напомним, весной 2019 года мэрия приобрела пять новых Hyundai Solaris за 4,28 млн рублей.
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