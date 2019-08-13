В Нижнем Тагиле перекроют две улицы для ремонта теплосетей
Сегодня, 08:20ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Движение по улицам Кутузова и Учительская будет перекрыто для ремонта теплосетей, который будет осуществлять МУП «Тагилэнерго», соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Улица Учительская (от улицы Вязовской до проспекта Мира) будет перекрыта с 13 по 17 августа.
Улица Кутузова (от улицы Металлургов до улицы Гвардейская) будет закрыта для транспорта с 19 по 23 августа.
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