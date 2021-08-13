Движение в сторону Рудника в Нижнем Тагиле будет ограничено в выходные дни

Движение в сторону Рудника в Нижнем Тагиле будет ограничено в выходные дни
Движение в сторону Рудника в Нижнем Тагиле будет ограничено в выходные дни
Сегодня, 16:37ТранспортФото: 1МI
В связи с проведением ремонтных работ в предстоящие выходные дни будет ограничено движение на улице Западная в Нижнем Тагиле. На два дня оно станет реверсивным.

Из-за запланированных ремонтных работ на подъездах к ж/д переездам по улице Западная в Нижнем Тагиле движение станет реверсивным, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на компанию «УралСервис».

Новый асфальт будут укладывать в выходные дни. Чтобы обеспечить подход рабочих к ремонтируемым участкам, движение транспорта будет ограничено с 9.00 до 21.00 в субботу 14 августа и в воскресенье 15 августа.

Напомним, из-за аварийного ремонта теплотрассы с 11 по 30 августа 2021 будет перекрыта улица Бажова (от улицы Ильича до улицы Патона) в Нижнем Тагиле. А с 1 по 30 сентября — улица Патона (на участке от Школьного проезда до Бажова).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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