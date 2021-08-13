Куйвашев прокомментировал отмену конкурса на планировку трассы Казань — Екатеринбург

Куйвашев прокомментировал отмену конкурса на планировку трассы Казань — Екатеринбург
Куйвашев прокомментировал отмену конкурса на планировку трассы Казань — Екатеринбург
Сегодня, 16:23ТранспортФото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал отмену закупки для планирования трассы Казань — Екатеринбург. Он пояснил, что речи об отмене стройки не идет.

Конкурс на планировку трассы Казань-Екатеринбург отменило ООО «Автодор-ТП». На работы на участке Дюртюли — Ачит было выделено 883 миллиона рублей.

Евгений Куйвашев пояснил на своей странице в Instagram, что об отмене стройки нет речи, а скоро будет объявлен новый конкурс.

Он отметил, что обсуждал проект строительства с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко. Было решено, что будут по максимуму привлекаться специалисты из Свердловской области.

Напомним, на строительство трассы Екатеринбург — Казань будет выделено около 500 миллиардов рублей. Точная стоимость будет известна после проведения госэкспертизы в 2022 году. Для трассы планируется построить новый участок дороги от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевтрассагубернаторЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы