Выезжающих на «встречку» будут ловить в Тагиле в выходные

Выезжающих на «встречку» будут ловить в Тагиле в выходные
Выезжающих на «встречку» будут ловить в Тагиле в выходные
Сегодня, 12:46ТранспортФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Рейды ГИБДД пройдут в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО . Госавтоинспекторы будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД.

Рейдовое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет с 13 по 15 августа 2021 года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Сотрудники ГИБДД намерены выявлять нарушителей Правил дорожного движения, в особенности будет обращено внимание на водителей, выезжающих на встречную полосу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В Госавтоинспекции напоминают, что за данное правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до полугода.

Напомним, в результате выезда на встречную полосу на территории Нижнего Тагила с начала 2021 года погибло 7 человек, 52 человека получили травмы. Всего произошло таких 17 аварий.

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ПригородНижний Тагил
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