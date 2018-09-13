Перекресток Черных – М. Горького в Нижнем Тагиле закроется с 17 сентября

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С 17 сентября в Нижнем Тагиле из-за ремонтных работ закроют перекресток улиц Черных – М. Горького.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Между строк»
С понедельника, 17 сентября, в Нижнем Тагиле начнется ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Черных – М. Горького на Вые. На время дорожных работ проезд транспортных средств на данном участке будет запрещен.
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Маршруты автобусов № 15, 19 и 33 будут направлены через улицы Фрунзе, Островского, Челюскинцев и далее.
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