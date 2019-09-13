На Урале с начала года в ДТП пострадали 126 детей

Сотрудниками ГИБДД за четыре дня было выявлено 946 нарушений перевозки детей, только в Екатеринбурге зарегистрировано 127 таких случаев. Не пристегивают несовершеннолетних пассажиров ремнями безопасности около пяти тысяч родителей.

За последние восемь месяцев 2019 года на Среднем Урале было зарегистрировано 109 ДТП, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет, в 15 случаях несовершеннолетние перевозились с нарушением ПДД.