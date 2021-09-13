Дата закрытия моста на Красноармейской в Нижнем Тагиле была изменена

Дата закрытия моста на Красноармейской в Нижнем Тагиле была изменена
Дата закрытия моста на Красноармейской в Нижнем Тагиле была изменена
Сегодня, 18:36ТранспортФото: 1MI
Было перенесено закрытие движения автотранспорта по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Теперь проехать на участке станет временно невозможно утром 14 сентября.

На данный момент ООО «Промтрансстрой», которое является подрядчиком, осуществляет вспомогательные работы, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на администрацию Нижнего Тагила. Отмечается, что подрядчик может самостоятельно выбрать дату закрытия движения на объекте.

Ранее прекратить движение по мосту планировалось 10 сентября. Однако техника так и не появилась на строительной площадке, не были установлены и знаки ограничения движения.

Напомним, мост на улице Красноармейской считается временным, однако реконструкция сделает его постоянным для передвижения через реку Тагил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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