Алапаевск не смог найти подрядчика на установку остановок транспорта за 5,8 млн
Сегодня, 11:07ТранспортЮлия Суворова
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Предложение Департамента госзакупок Свердловской области на установку остановок транспорта в Алапаевске на сумму в 5,8 млн не заинтересовало ни одного подрядчика.
Сюжеты: Алапаевск
Департамент госзакупок региона объявил открытый аукцион по поиску подрядчика на установку остановочных комплексов на автодороге Нижняя Салда – Алапаевск. На работы выделено 5,8 млн рублей. Подрядчик должен был определиться 12 ноября. Однако аукцион не состоялся, так как никто не пожелал принять в нем участие.
Согласно техзаданию, подрядчик должен был установить остановочные пункты на части дороги от 60 км до 200 км, отремонтировать дорожное полотно, согласно условиям заказчика, и установить знаки.
Не исключено, что аукцион будет размещен повторно, но уже с новыми условиями.
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