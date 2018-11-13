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Алапаевск не смог найти подрядчика на установку остановок транспорта за 5,8 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Bus stop 384617 1920

Алапаевск не смог найти подрядчика на установку остановок транспорта за 5,8 млн

Сегодня, 11:07ТранспортЮлия Суворова
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