Алапаевск не смог найти подрядчика на установку остановок транспорта за 5,8 млн

Департамент госзакупок региона объявил открытый аукцион по поиску подрядчика на установку остановочных комплексов на автодороге Нижняя Салда – Алапаевск. На работы выделено 5,8 млн рублей. Подрядчик должен был определиться 12 ноября. Однако аукцион не состоялся, так как никто не пожелал принять в нем участие.