«Канатная дорога» свяжет три района Екатеринбурга

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Власти Екатеринбурга планируют развитие новых видов городского транспорта. В частности мэр Александр Высокинский предложил связать районы Ботаника, Химмаш и Академический при помощи «канатной дороги».
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге планируется начать обсуждение разработки и внедрения в инфраструктуру города нового вида транспорта – надземного. По аналогии с Нью-Йорком и Нижним Новгородом в столице Урала будут предприняты попытки создания «канатной дороги», которая свяжет районы Ботаника, Химмаш и Академический.
Визуализация трасс SkyWay в ЕкатеринбургеВидео
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Видео: SkyWay, youtube.com/channel/UC-NcJ4R7_V8W_3nVkCAswbQ
Как сообщает «Уралинформбюро», стоимость проекта оценивается в 6,7 млрд. рублей, что значительно ниже стоимости новой ветки метро.
Средняя скорость «канатки» выше 20-30 километров в час и для неё не нужны колоссальные путепроводы и вынос сетей,рассказал журналистам мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
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