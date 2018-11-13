«Канатная дорога» свяжет три района Екатеринбурга

В Екатеринбурге планируется начать обсуждение разработки и внедрения в инфраструктуру города нового вида транспорта – надземного. По аналогии с Нью-Йорком и Нижним Новгородом в столице Урала будут предприняты попытки создания «канатной дороги», которая свяжет районы Ботаника, Химмаш и Академический.