Объекты с именами героев ВОВ в Нижнем Тагиле могут попасть в проект БКАД в 2020 году

Представитель аппарата полпреда в УрФО обратился к общественнику, чтобы узнать о состоянии дорог на улицах с такими названиями в Нижнем Тагиле. Активисты движения побывали на объектах, изучили их состояние и сделали фотографии. Перечень улиц с просьбой включить в БКАД в 2020 году был направлен полномочному представителю президента Николаю Цуканову.

В Нижнем Тагиле в честь героев Советского Союза, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, названы улицы Громовой, Верескова, Гастелло, Пылаева, Холкина, Мотина и Белявского. Все эти улицы можно и нужно привести в нормативное состояние. Также необходимо построить тротуары и обустроить кюветы. На всех улицах необходимо установить мемориальные доски,говорит председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин в обращении к полпреду.

Указанные объекты могут быть отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в 2020 году. По данным «Яндекса», всего в России только улиц Победы более 1,8 тысячи, а общая протяженность этих дорог выше 1,6 тысячи километров.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне регионы предложили включить в свои дорожные программы мероприятия по приведению в нормативное состояние улиц, проспектов и площадей с названием „Победа“. Это станет данью памяти павшим. Основная задача проекта — формирование у наших граждан духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности с историей Отечества, ответственности за будущее России», заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе совещания с Дмитрием Медведевым по БКАД в октябре 2019 года в Екатеринбурге.

В Нижнем Тагиле подведены первые итоги реализации нацпроекта БКАД