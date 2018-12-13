«Не думают»: женщина с ребенком в Нижнем Тагиле перебегала дорогу на красный сигнал
Сегодня, 14:32ТранспортЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Женщина с ребенком в темное время суток перебегала дорогу на красный сигнал у КРЗ в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка с несовершеннолетним перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора перед едущими машинами на оживленной дороге у КРЗ на Восточном шоссе.
Как рассказали тагильчане, она пыталась успеть на трамвай.
Ее цель - успеть на трамвай! Неужели ради этого стоит рисковать своей жизнью и жизнью ребёнка?написала жительница Нижнего Тагила.
Видео
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Видео: Черный список Нижнего Тагила/vk.com/blacktagil
Запись с камеры видеорегистратора с перебегающей шоссе женщиной была размещена в соцсети, где тагильчане осудили поступок горожанки:
Совсем не думают, и сколько таких мам на дороге!
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