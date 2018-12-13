«Не думают»: женщина с ребенком в Нижнем Тагиле перебегала дорогу на красный сигнал

Тагильчанка с несовершеннолетним перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора перед едущими машинами на оживленной дороге у КРЗ на Восточном шоссе.

Как рассказали тагильчане, она пыталась успеть на трамвай.

Ее цель - успеть на трамвай! Неужели ради этого стоит рисковать своей жизнью и жизнью ребёнка?написала жительница Нижнего Тагила.

Видео Видео: Черный список Нижнего Тагила/vk.com/blacktagil

Запись с камеры видеорегистратора с перебегающей шоссе женщиной была размещена в соцсети, где тагильчане осудили поступок горожанки:

Совсем не думают, и сколько таких мам на дороге!