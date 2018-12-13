Сломался туалет: екатеринбургские туристы застряли в аэропорту Вьетнама на 8 часов
Жители Екатеринбурга, пытавшиеся вылететь из вьетнамского Нячанга, не смогли попасть на борт самолёта, отправляющегося в Россию. Причиной 8-часовой задержки оказался неисправный туалет.
13 декабря рейс авиакомпании Azur Air отправляющийся из Вьетнама в Екатеринбург задержался на 8 часов. Причиной стал неисправный туалет.
Самолет из Москвы прилетел, но проблема с туалетом, без туалета не сможет улететь самолет,прокомментировал ситуацию представитель авиакомпании.
Ожидается, что после починки пассажиры смогут вернуться в салон и продолжить полёт. На онлайн-табло аэропорта Кольцово значится, что самолёт будет в Екатеринбурге в 23:15 по местному времени, сообщает E1.ru.
6 декабря авиарейс Екатеринбург-Нячанг был задержан на 6 часов, что стало причиной проверки со стороны транспортной прокуратуры. Через сутки рейс Фукуок-Екатеринбург задержался во Вьетнаме на 2 дня из-за поломки самолёта.
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