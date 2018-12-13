Сломался туалет: екатеринбургские туристы застряли в аэропорту Вьетнама на 8 часов

13 декабря рейс авиакомпании Azur Air отправляющийся из Вьетнама в Екатеринбург задержался на 8 часов. Причиной стал неисправный туалет.

Самолет из Москвы прилетел, но проблема с туалетом, без туалета не сможет улететь самолет,прокомментировал ситуацию представитель авиакомпании.

Ожидается, что после починки пассажиры смогут вернуться в салон и продолжить полёт. На онлайн-табло аэропорта Кольцово значится, что самолёт будет в Екатеринбурге в 23:15 по местному времени, сообщает E1.ru.