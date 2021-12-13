Мост на Циолковского в Тагиле: когда откроют и как будут укладывать асфальт в декабре

Мост на Циолковского в Тагиле: когда откроют и как будут укладывать асфальт в декабре
Мост на Циолковского в Тагиле: когда откроют и как будут укладывать асфальт в декабре
Сегодня, 15:28ТранспортУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
Открытие моста на ул. Циолковского в Тагиле запланировано на конец декабря этого года. Редакция TagilCity.ru выяснила, как будет организовано движение на Тагилстрой, что за временное покрытие будут класть в мороз и смогут ли тагильчане ездить по новому мосту в новогодние праздники (по прогнозам подрядчика).

Суббота. 11 декабря. 9 утра. Мост на Тагилстрой. На объекте уже трудятся рабочие и шумит техника. Движение по мосту на Тагилстрой закрыто 12 мая, с этого момента тагильчан обнадеживали несколько раз. Дорогу обещали открыть в середине ноября, затем — 10 декабря. На этот раз перед подрядчиком стоит новая задача — успеть к концу декабря этого года.

Фото:TagilCity.ru

О ходе ремонтных работ, дальнейших планах и графике открытия моста на ул. Циолковского редакции TagilCity.ru рассказал гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Когда начнут класть временное покрытие?

20 декабря.

Сколько дней займет работа?

Около двух.

И тогда уже все смогут ездить?

Наверное.

Я могу написать, что 23 декабря откроют мост на Циолковского?

Я сам до конца не уверен.

Гендиректор ООО "Уралстроймонтаж" Алексей Голященко
Фото:TagilCity.ru

График открытия моста и укладка временного покрытия зимой на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

Работы первого этапа, со слов гендиректора ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко, выполнены на 85%. Подрядчик отремонтировал конструкции моста на ул. Циолковского, заменил ливневую канализацию, канализационные коллекторы, сети связи и электроснабжения.

К моменту открытия временного движения рабочие должны смонтировать асфальтовое покрытие, закончить прокладку сетей связи, установить ограничительные блоки и согласовать план временного движения с ГИБДД.

TagilCity.ru

Временное покрытие на путепроводе начнут класть 20 декабря, на подъездах к нему, по словам гендиректора, — 25–27 декабря. Сейчас подрядчик согласовывает с заводом материал. Рассматривают два варианта — черную щебеночную смесь или пористый асфальт. Оба применяются в качестве нижних слоев дорожного покрытия.

Собственник завода подтверждает, что сможет выпустить. Там же вопрос именно в температуре самого асфальта в момент его укладки, то есть его нужно разогреть, чтоб он здесь не успел охладиться, пока находится в машинах, рассказывает Алексей Голященко.

В момент укладки материала мост будет подогреваться с помощью внутреннего греющего провода. Это, со слов гендиректора, стандартная технология покрытия асфальтом бетонных поверхностей в зимний период. На подъездах к мосту положат два слоя асфальта, чтобы закрыть деформационные швы и сровнять уровни моста и дороги.

Мост у нас приподнялся на метр с лишним, потому что старые конструкции были металлические, новые — железобетонные. Соответственно, все подходы к мосту тоже поднимаются, говорит гендиректор ООО «Уралстроймонтаж».

Укладка временного покрытия в зимний период, со слов Алексея Голященко, — далеко не новая практика. Технологию использовали при реконструкции дороги на улице Космонавтов.

Схема временного движения по мосту на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

Согласно плану, открыта будет правая сторона дороги со стороны ул. Октябрьской революции. Здесь установят временные дорожные знаки и ограждения из парапетных и стеновых блоков, рядом с которыми в ночное время будут работать сигнальные фонари. Движение, по плану, будет двусторонним.

План временного движения по мосту на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле
Фото:TagilCity.ru

Однако ездить по ул. Циолковского в зимний период смогут только легковые машины. Проезд грузовому транспорту разрешат только после окончания всех работ. Сейчас план временного проезда согласовывают в региональной ГИБДД, рассказывает гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Ключевое — это ГИБДД. Это же стройплощадка по сути, пока она не введена в эксплуатацию, поэтому на нас в том числе будет лежать ответственность за дорожно-транспортные происшествия на этом участке.

Если ГИБДД одобрит схему, никаких препятствий для укладки временного покрытия не будет. Дело останется лишь за подрядчиком.

Как будет организовано движение по мосту весной и летом 2022 года на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

Транспорт зимой и весной будет двигаться по правой стороне улицы Циолковского (от ЦУМа в сторону ул. Индустриальной). В это время подрядчик поменяет трамвайные пути. В начале лета — после укладки капитального дорожного покрытия — движение переместят на правую сторону ул. Циолковского (от ул. Индустриальной до ЦУМа), после чего рабочие закончат укладку постоянного дорожного полотна на левой стороне. И движение будет полностью восстановлено.

Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» выиграл конкурс на реконструкцию дорог и инженерных сетей в три этапа: на ул. Циолковского от ул. Октябрьской революции до ул. Индустриальной, включая мост через ж/д пути; на ул. Октябрьской революции сначала от ул. Серова до Газетной, затем — до ул. Заводской. Общая стоимость контракта составила 1 млрд 65 млн рублей, затем сумма возросла до 1 млрд 334 млн рублей.

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