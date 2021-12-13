Мост на Циолковского в Тагиле: когда откроют и как будут укладывать асфальт в декабре

Суббота. 11 декабря. 9 утра. Мост на Тагилстрой. На объекте уже трудятся рабочие и шумит техника. Движение по мосту на Тагилстрой закрыто 12 мая, с этого момента тагильчан обнадеживали несколько раз. Дорогу обещали открыть в середине ноября, затем — 10 декабря. На этот раз перед подрядчиком стоит новая задача — успеть к концу декабря этого года.