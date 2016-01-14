Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Как убирают дороги в Нижнем Тагиле? Это проверили активисты и администрация города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Как убирают дороги в Нижнем Тагиле? Это проверили активисты и администрация города

14 января 2016, 18:15ТранспортДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»