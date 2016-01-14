Как убирают дороги в Нижнем Тагиле? Это проверили активисты и администрация города

Начав с улицы Красноармейская, комиссия поехала в центр города, посетив такие улицы, как: Ленина, Первомайская, Горошникова, Октябрьской Революции, Циолковского и Серова. Проверке подверглись улицы Выи, Лебяжки. Побывала комиссия и на ГГМ.

На многих улицах были выявлены, по сути, одни и те же недостатки. Самое основное - это снежные валы недопустимой высоты (свыше 50 см), заужение проезжей части (кое-где оно достигало полутора метров), нерасчищенные пешеходные переходы, лёд на остановках общественного транспорта. Встречалась ледяная колея.

Председатель общественной организации «Тагил без ям» Никита Чапурин поделился своими впечатлениями с редакцией TagilCity.ru:

Особенно меня возмутила ледяная колея на улице Кузнецкого. На этой улице находятся две больницы: детская и взрослая, плюс травматологическое отделение. Колея мешает ездить машинам скорой помощи и подвергает людей, у которых и так проблемы со здоровьем, дополнительной опасности.

По итогам этого объезда будет составлен акт, согласно которому администрация Ленинского района не закроет объёмы обслуживающей организации. То есть, если МУП «Тагилдорстрой», который обслуживает эту территорию, заявит о том, что они убирали снег с этих улиц надлежащим образом, администрация Ленинского района скажет им, что есть акт комиссионного объезда, в котором видно, что организация схалтурила, -- рассказал он.

В планах общественного движения продолжить объезды в Дзержинском и Тагилстроевском районах города:

Предварительная информация по Тагилстроевскому району уже собрана. Там всё намного хуже, чем в Ленинском районе. Улицы там убраны отвратительно. По ним можно проехать, но безопасными их не назвать. Там ледяные колеи, накаты высотой по 10-15 сантиметров. На улице Индустриальная ледяной накат высотой превышает 20 см. Я не знаю, куда смотрит ГИБДД, куда смотрит «Служба заказчика», но эти вещи недопустимы. Если подрядчик взялся, то должен выполнить свою работу.

Напомним, общественники привлекают внимание к проблемам на дорогах еще с начала зимнего сезона: в конце ноября жители жаловались на то, как дорожники засыпают снегом выход к пешеходным переходам и люди с трудом пробираются к ним.