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Мост на Фрунзе в Нижнем Тагиле закроют уже через месяц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост на Фрунзе в Нижнем Тагиле закроют уже через месяц

14 января 2016, 10:50ТранспортАлександра Логинова
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