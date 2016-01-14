Мост на Фрунзе в Нижнем Тагиле закроют уже через месяц
Полное закрытие моста через реку Тагил на улице Фрунзе состоится 15 февраля. Об этом накануне сообщил Сергей Носов на одном из совещаний.
Обновление моста будет начато уже в середине февраля, для этого на данном участке дороги будет полностью приостановлено движение транспорта. Напомним, 16 ноября прошлого года на мосту было прекращено движение трамваев.
В конце декабря в Нижний Тагил пришли 170 миллионов рублей на реконструкцию этого моста. В эксплуатацию мост введут уже в конце 2016 года - к осени рабочие должны закончить реконструкцию.
На данный момент Сергей Носов поручил ресурсоснабжающим организациям в течение месяца провести все работы по переносу коммуникаций: свет, тепло, вода и связь должны поступать в близлежащие дома бесперебойно.
По плану, к 7 февраля должна быть готова специализированная площадка для приема техники и оборудования, а уже 15 февраля специалисты начнут демонтаж коммуникаций. Известно, что реконструкцию должны закончить в октябре, а до этого времени автолюбителям придется пользоваться объездными путями, в том числе, новым мостом на ул. Красноармейская.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru