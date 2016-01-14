Мост на Фрунзе в Нижнем Тагиле закроют уже через месяц

Обновление моста будет начато уже в середине февраля, для этого на данном участке дороги будет полностью приостановлено движение транспорта. Напомним, 16 ноября прошлого года на мосту было прекращено движение трамваев.

В конце декабря в Нижний Тагил пришли 170 миллионов рублей на реконструкцию этого моста. В эксплуатацию мост введут уже в конце 2016 года - к осени рабочие должны закончить реконструкцию.

На данный момент Сергей Носов поручил ресурсоснабжающим организациям в течение месяца провести все работы по переносу коммуникаций: свет, тепло, вода и связь должны поступать в близлежащие дома бесперебойно.

По плану, к 7 февраля должна быть готова специализированная площадка для приема техники и оборудования, а уже 15 февраля специалисты начнут демонтаж коммуникаций. Известно, что реконструкцию должны закончить в октябре, а до этого времени автолюбителям придется пользоваться объездными путями, в том числе, новым мостом на ул. Красноармейская.