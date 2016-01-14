В Серове два подростка от скуки разгромили 18 автомобилей (ФОТО)

Январским вечером один из подростков остался дома в одиночестве, его мама ушла на работу, а второй сказал родителям, что будет ночевать у друга. Вместо того чтобы сидеть в квартире, ребята решили «проветриться».

По их словам, им стало скучно, а найденный на детской площадке строящегося дома канат с металлическим ободом на концах навел их на мысль об экстремальном развлечении. Бродя по району, они стали бить канатом попадающиеся им на пути машины.

Подростки не разбирали своих и чужих. Били как отечественные машины, так и иностранные. Пострадали автомобили марок ВАЗ, Audi, Hyundai, Daewoo, Renault и Toyota. Всего досталось 18-ти автомобилям.

Потрясённые владельцы транспортных средств стали звонить в полицию и сообщать о повреждениях. Тем временем подростки быстро устали и зашли в подъезд погреться. Там их и обнаружила приехавшая полиция.

Подросткам по 13 и 14 лет. Они учатся в одной школе и уже знакомы полиции по совершенным кражам. Ответственность за случившееся понесут родители, уже сейчас их привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Серовская полиция собирает материалы по этому дела, такие как справки о причинённом ущербе. Один из автовладельцев уже предоставил справку, согласно которой ущерб составил 35 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле за свои автомобили приходится беспокоится жителям Вагонки. В октябре автовладельцы жаловались на террор вандалов.