4,5 млрд рублей потрачены на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации
На протяжении 2 лет на территории Екатеринбургской агломерации реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». За весь срок на ремонт дорог были потрачены 4,5 млрд рублей. Средства выделялись из федерального, областного и муниципального бюджетов.
В 2017-м году на ремонт направили 2,77 млрд рублей, в 2018-м – 1,82 млрд. Примерно в равной степени финансирование поступило из федерального (2 млрд) и областного бюджета (2, 44 млрд рублей). Оставшиеся 152,4 млн. выделили из бюджета Екатеринбурга.
Средства направили на ремонт 225 километров трасс, среди которых на улично-дорожные сети столицы Свердловской области пришёлся 31 километр. На 16 перекрёстках Екатеринбурга обновили светофоры, 12 участок региональных трасс были отремонтированы, сообщает «Уралинформбюро».
Проект нацелен на то, чтобы водители, пассажиры и пешеходы чувствовали себя на дорогах комфортно и безопасно. Благодаря его реализации, в 2018 году доля дорог Екатеринбургской агломерации в нормативном состоянии увеличилась до 63%. На старте проекта было 19 очагов аварийности, мы провели целый комплекс мер и сократили их число до 9. В основном это были места, где правила дорожного движения нарушали пешеходы. На этих участках установили перильные ограждения, чтобы исключить саму возможность перебегать улицу в неположенном месте,сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости