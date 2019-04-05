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4,5 млрд рублей потрачены на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road 1892348 1920

4,5 млрд рублей потрачены на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации

Сегодня, 00:30ТранспортФото: pixabay.com
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