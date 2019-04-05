4,5 млрд рублей потрачены на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации

Проект нацелен на то, чтобы водители, пассажиры и пешеходы чувствовали себя на дорогах комфортно и безопасно. Благодаря его реализации, в 2018 году доля дорог Екатеринбургской агломерации в нормативном состоянии увеличилась до 63%. На старте проекта было 19 очагов аварийности, мы провели целый комплекс мер и сократили их число до 9. В основном это были места, где правила дорожного движения нарушали пешеходы. На этих участках установили перильные ограждения, чтобы исключить саму возможность перебегать улицу в неположенном месте,сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.