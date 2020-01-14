«УБТ-сервис» стал субподрядчиком по реализации нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле

По данным сообщества, «УБТ-сервис» стал субподрядчиком по ремонту пяти улиц в результате конкурса. Сумма контракта — 213 миллионов рублей. «УБТ-Сервис» отремонтирует дороги на улицах Свердлова, Фестивальная, Юности, Алтайская и Окунева.

На конкурс была подана только одна заявка, сообщил TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Мы объявляли закупку. Мы планировали, что они («УБТ-сервис» — прим. ред) заявятся, они хотели. Вчера закончился приём заявок в пять часов вечера, рассказал Васильев.

«УБТ-сервис» принимал участие в нацпроекте в 2019 году и планирует активно проводить ремонтные работы в этом году, по словам руководителя компании Гаджи Абдулова.

Хорошо, что наша заявка была единственной. Нам повезло в этот раз. Нам удалось забрать все дороги, которые находятся на Вагонке, там же, где находится наша база. Так что будем работать, будем делать дороги, будем радовать граждан города хорошими дорогами, сказал Гаджи Абдулов.

Напомним, 10 декабря стало известно, что генподрядчиком по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вновь стал МУП «Тагилдорстрой». В рамках программы будет отремонтировано 22 дороги в Нижнем Тагиле. Подрядчик приступит к работе 20 марта. Завершить все работы и ввести дороги в эксплуатацию необходимо до 25 сентября. Сумма контракта — 626 миллионов рублей.