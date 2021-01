Лизинг автомобилей для бизнеса - ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ

Многолетний опыт показывает, что ничто иное, как процедура лизинга является наиболее выгодным способом для получения различной тяжелогрузной автотехники, автомобилей и даже медицинского оборудования.

В свою очередь, лизинговые компании предлагают своим клиентам приобрести как новый автотранспорт, так и с пробегом. А специалисты лизинговой компании гарантируют полное сопровождение сделки. К выбору лизингодателя нужно подойти максимально ответственно, ведь от выбора будет зависеть дальнейшая судьба бизнеса. На рынке представлено огромное изобилие различных фирм, так например, посетив сайт https://elementleasing.ru, даже самый требовательный заемщик, сможет найти для себя и своего бизнеса предложение, которое будет соответствовать его требованиям. Оформляя газель бизнес в лизинг заемщик гарантированно получает: • Возмещение НДС, они включены в лизинговые платежи и уменьшение налога на прибыль. • Быстрое рассмотрение потенциального заемщика, также специалисты подберут наиболее выгодное предложение, при необходимости помогут с выбором техники. • Наличие различных льготных программ и индивидуальных предложений. Более подробную информацию о наличии скидок и предложений, можно обратиться в офис продаж или подать заявку удаленно, зайдя на сайт. Лизинговые услуги доступны не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но также и физическому лицу. Последовательность действий перед оформлением договора на лизинговое имущество: 1. Как говорилось выше, определиться с лизинговой компанией, необходимой техникой и ее количеством. 2. Подать заявку на рассмотрение. Данный пункт можно выполнить удаленно, зайдя на сайт, большинство компаний размещают шаблоны, заполнить которые ,не составит труда. Также стоит отметить, что заявки отправленные удаленно рассматриваются быстрее. 3. После рассмотрения, специалисты связываются для уточнения оставшихся вопросов, озвучивают список необходимых документов, которые нужно подготовить и подбирают индивидуально под каждого клиента коммерческое предложение, помимо этого, можно выбрать самостоятельно наиболее удобный график платежей. 4. Подписание договора. Самый ответственный пункт, перед тем как ставить подпись, необходимо хорошо изучить каждый пункт, при возникновении каких-либо вопросов можно обратиться к менеджеру лизинговой компании. 5. Внесение первоначального взноса, примерно он составляет 10-15% от стоимости транспортного средства и получение автотранспорта. На правах рекламы ООО "Элемент Лизинг", ОГРН 1047796985631

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter