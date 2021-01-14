В Нижнем Тагиле появится экскурсионный ретротрамвай с кожаными поручнями

В Нижнем Тагиле появится экскурсионный ретротрамвай с кожаными поручнями

Сегодня, 18:14ТранспортPhoto: Департамент информационной политики
Для Нижнего Тагила и Екатеринбурга правительство Свердловской области планирует закупить два трамвая, изготовленных в старинном стиле.

Трамвай был создан АО «Уралтрансмаш» на базе серийной модели 71-415, пишет E1.

В нем была встроена современная оптика, табло и розетки. Все остальные элементы выполнены в стиле ретро — сидения из дерева, кожаные ремни на поручнях, колесо, имитирующее стоп-кран в салоне. На месте кондуктора располагается трос. Такие раньше использовали для связи с вагоновожатыми. Сам трамвай выполнен в коричнево-желтых тонах.

Ретро-трамвай
Photo:Департамент информационной политики

Производитель «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод», уже создал первые модели. Планируется, что они выйдут на рельсы уже в этом году.

Напомним, ранее Нижний Тагил получит три низкопольных трамвая. Они уже работают на маршрутах.

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