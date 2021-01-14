В Нижнем Тагиле появится экскурсионный ретротрамвай с кожаными поручнями

В нем была встроена современная оптика, табло и розетки. Все остальные элементы выполнены в стиле ретро — сидения из дерева, кожаные ремни на поручнях, колесо, имитирующее стоп-кран в салоне. На месте кондуктора располагается трос. Такие раньше использовали для связи с вагоновожатыми. Сам трамвай выполнен в коричнево-желтых тонах.