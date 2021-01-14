В Нижнем Тагиле появится экскурсионный ретротрамвай с кожаными поручнями

Трамвай был создан АО «Уралтрансмаш» на базе серийной модели 71-415, пишет E1.
В нем была встроена современная оптика, табло и розетки. Все остальные элементы выполнены в стиле ретро — сидения из дерева, кожаные ремни на поручнях, колесо, имитирующее стоп-кран в салоне. На месте кондуктора располагается трос. Такие раньше использовали для связи с вагоновожатыми. Сам трамвай выполнен в коричнево-желтых тонах.
Производитель «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод», уже создал первые модели. Планируется, что они выйдут на рельсы уже в этом году.
Напомним, ранее Нижний Тагил получит три низкопольных трамвая. Они уже работают на маршрутах.