В Нижнем Тагиле появится экскурсионный ретротрамвай с кожаными поручнями

Для Нижнего Тагила и Екатеринбурга правительство Свердловской области планирует закупить два трамвая, изготовленных в старинном стиле.

Трамвай был создан АО «Уралтрансмаш» на базе серийной модели 71-415, пишет E1. В нем была встроена современная оптика, табло и розетки. Все остальные элементы выполнены в стиле ретро — сидения из дерева, кожаные ремни на поручнях, колесо, имитирующее стоп-кран в салоне. На месте кондуктора располагается трос. Такие раньше использовали для связи с вагоновожатыми. Сам трамвай выполнен в коричнево-желтых тонах. Ретро-трамвай Photo: Департамент информационной политики Производитель «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод», уже создал первые модели. Планируется, что они выйдут на рельсы уже в этом году. Напомним, ранее Нижний Тагил получит три низкопольных трамвая. Они уже работают на маршрутах.

