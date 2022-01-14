Тагильчан предупреждают о сильном гололеде

На территории нижнетагильского городского округа вновь ухудшилась дорожная обстановка. Из-за начавшегося потепления снег подтаивает, превращая проезжую часть и тротуары в каток.
Сегодня днем по прогнозу погоды атмосферный воздух максимально прогреется до -8 градусов по Цельсию, а завтра тепло отвоюет у мороза еще три деления на термометрах. Ожидаются осадки в виде снега, следствием чего будет «каша» на улицах и сильный гололед.
Сотрудники дорожной полиции просят автомобилистов и пешеходов обратить на это внимание во избежание ДТП и получения травм. Водителям желательно не нарушать скоростной режим, а «безлошадным» тагильчанам — не игнорировать светофоры и добавить на одежду значки или ленты со светоотражающим эффектом, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.