Тагильчан предупреждают о сильном гололеде

Сегодня днем по прогнозу погоды атмосферный воздух максимально прогреется до -8 градусов по Цельсию, а завтра тепло отвоюет у мороза еще три деления на термометрах. Ожидаются осадки в виде снега, следствием чего будет «каша» на улицах и сильный гололед.