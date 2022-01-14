Тагильчане смогут отслеживать минуты до приезда автобусов по информационным табло

Всего в Нижнем Тагиле установлено 10 табло, на которых указан номер маршрута автобуса, а также время до его прибытия. По два табло появились на остановках «Театральная площадь» и ДК «Юбилейный» и по одному на остановках «Рудоуправление», «НТМК», «УВЗ», «СОШ 40», «Уральский клинический центр» и на перекрестке проспектов Мира и Ленина.