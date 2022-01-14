Тагильчане смогут отслеживать минуты до приезда автобусов по информационным табло

Тагильчане смогут отслеживать минуты до приезда автобусов по информационным табло

Тагильчане смогут отслеживать минуты до приезда автобусов по информационным табло

Сегодня, 20:00
Транспорт
Фото: TagilCity.ru

Информационные табло начнут работать на остановках в Тагиле

Информационные табло, установленные на автобусных остановках в Нижнем Тагиле, в скором времени планируется запустить в работу.

Всего в Нижнем Тагиле установлено 10 табло, на которых указан номер маршрута автобуса, а также время до его прибытия. По два табло появились на остановках «Театральная площадь» и ДК «Юбилейный» и по одному на остановках «Рудоуправление», «НТМК», «УВЗ», «СОШ 40», «Уральский клинический центр» и на перекрестке проспектов Мира и Ленина.

В январе табло работают в тестовом режиме, дальше будет видно когда в рабочий переводить. Сейчас обучают персонал транспортных компаний и настраивают оборудование. Последние цифры после названия маршрута будут показывать время до прибытия автобуса, пока отражаются некорректные данные, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, генеральным подрядчиком по установке информационных табло в Нижнем Тагиле выступила компания «УГМК-Телеком». Они установлены в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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