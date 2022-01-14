Тротуары для школьников обустроят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом

Обустроить улицу Кирова рядом с образовательными учреждениями в селе Петрокаменское планируется к новому учебному году. Также предстоит ремонт улицы Строителей.

Заказчиком выступает администрация Горноуральского городского округа, на работы из местного бюджета выделено 2,7 миллиона рублей. Ремонт от остановки школьного автобуса от улицы Строителей до улицы Кирова должен быть окончен до 1 августа 2022 года. Работы будут проводиться по маршрутам «Дом-Школа-Дом». Подрядчику необходимо сделать основания под тротуары и дорожки и заасфальтировать их. Также предусмотрено укрепление обочин щебнем. Все материалы должны соответствовать санитарным нормам и иметь сертификацию. Также подрядчик должен оградить объект перед началом работ и согласовать схему транспорта. Гарантия на работы составит 24 месяца, срок контракта после заключения — до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 января. Напомним, подрядчиков на ремонт трех дорог в поселках Висим и Черноисточинск ищет администрация ГГО. Работы рассчитаны до 2024 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter