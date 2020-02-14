«Тагилдорстрой» ищет подрядчика на ремонт семи улиц в Нижнем Тагиле

Исполнителю предстоит в 2020 году отремонтировать участки дорог на улицах Кулибина, Красногвардейская, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. Согласно техзаданию, подрядчик должен провести укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, заменить бордюры, а также установить информационные щиты нацпроекта БКАД и благоустроить газоны.

Напомним, генподрядчику БКАД — «Тагилдорстрой» — в этом году предстоит отремонтировать 22 улицы, общая протяженность участков — 30 километров. Стоимость работ — более 626 миллионов рублей. В прошлом году в рамках нацпроекта в Нижнем Тагиле отремонтировали 24 участка дорог. Программа БКАД рассчитана на шесть лет, ежегодно Нижний Тагил будет получать по 600 миллионов рублей из федерального бюджета.